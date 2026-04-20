مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية يشارك في جلسة حوارية لمجموعة السبع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شارك مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن بن زرعة، في جلسة حوارية لمجموعة السبع بعنوان: "شراكات دولية جديدة: حالة المعادن الحيوية"، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين للعام 2026م المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال الجلسة، أشار مساعد الوزير إلى أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف يتطلب تحولاً نوعيًا من تمويل المشاريع الفردية إلى المساهمة في بناء منظومات متكاملة، عبر دعم الاستكشاف في المراحل المبكرة، وجذب رؤوس الأموال الخاصة من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، وتمكين التنمية الصناعية طويلة المدى داخل الدول المنتجة.

وأكد أن بنوك التنمية متعددة الأطراف لا يمكنها تحقيق هذا التحول بمفردها، مشددًا على أهمية إسهام مجموعة السبع في تعزيز الطلب عبر اتفاقيات شراء مستقرة، وتبادل تجاري أكثر انفتاحًا، وسياسات تنموية متسقة.