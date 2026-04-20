مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية يشارك في جلسة حوارية لمجموعة السبع

وخلال الجلسة، أشار مساعد الوزير إلى أن دور بنوك التنمية متعددة الأطراف يتطلب تحولاً نوعيًا من تمويل المشاريع الفردية إلى المساهمة في بناء منظومات متكاملة، عبر دعم الاستكشاف في المراحل المبكرة، وجذب رؤوس الأموال الخاصة من خلال أدوات تمويلية مبتكرة، وتمكين التنمية الصناعية طويلة المدى داخل الدول المنتجة.
وأكد أن بنوك التنمية متعددة الأطراف لا يمكنها تحقيق هذا التحول بمفردها، مشددًا على أهمية إسهام مجموعة السبع في تعزيز الطلب عبر اتفاقيات شراء مستقرة، وتبادل تجاري أكثر انفتاحًا، وسياسات تنموية متسقة.
