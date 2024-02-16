"أنصار الله": أمريكا اختارت طريق التصعيد وقريبا ستشعر بحجم الورطة

أمريكا إختارت طريق التصعيد وقريباً ستشعر بحجم الورطة ..



جمعتكم مباركة بالنصر اليماني الكبير . 🖖 — حسين العزي (@hussinalezzi5) February 16, 2024 نائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لـ "أنصار الله"، حسين العزي، عبر منصة "إكس": "أمريكا اختارت طريق التصعيد، وقريباً ستشعر بحجم الورطة". دبي - محمود عبدالرازق - ونائب وزير الخارجية في الحكومة التابعة لـ "أنصار الله"، حسين العزي، عبر منصة "إكس": "أمريكا اختارت طريق التصعيد، وقريباً ستشعر بحجم الورطة".

يأتي توعد "أنصار الله" هذا، بعد ساعات من دخول قرار الولايات المتحدة تصنيف الجماعة منظمة إرهابية.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة "أنصار الله" اليمنية، "منظمة إرهابية عالمية"، وذلك على خلفية استهداف الحركة سفنًا تجارية في البحر الأحمر.

13 فبراير, 17:47 GMT

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "نعلن إدراج حركة أنصار الله في قائمة الجماعات الإرهابية في قرار سينفذ بعد 30 يومًا"، مضيفةً أن "الحوثيين شنوا هجمات غير مسبوقة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وضد القوات المتمركزة في المنطقة".

من جهتها، اعتبرت "أنصار الله" أن قرار أمريكا إعادة تصنيفها منظمة إرهابية "لا قيمة له"، مشددةً على أنه لن يغير من موقفها المتضامن مع الشعب الفلسطيني، من خلال منع السفن المرتبطة بإسرائيل من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.