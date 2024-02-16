شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يبحث تعزيز التعاون الثنائى مع قائد القوات المشتركة لـ"الناتو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع الأدميرال ستيورات مونش قائد القوات المشتركة لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة، والتعاون بين بعثة الناتو والجهات الأمنية العراقية، خصوصاً في مجال التدريب والتنسيق الاستخباري، وذلك خلال لقائهما اليوم الجمعة على هامش مشاركتهما في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه تم خلال اللقاء - وفقا لبيان للمكتب الإعلامي للسوداني - مناقشة عدد من المسائل التي تخص الدعم اللوجستي لبعثة حلف شمال الأطلسي العاملة في العراق، بعد انسحاب التحالف الدولي لمحاربة "داعش"، وتولّي هولندا قيادة مهمة بعثة الحلف في شهر مايو القادم.



وأشاد رئيس الوزراء العراقي بمستوى التعاون بين القوات المسلحة العراقية وحلف الناتو، والتنسيق في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الأدميرال مونش عن تقديره لما تقدمه الحكومة العراقية من تسهيلات ودعم لبعثة الحلف العاملة في العراق.