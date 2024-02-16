شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم كتائب القسام ، الجناح العسكرى لحركة حماس "أبو عبيدة" اليوم الجمعة أن المقاومة حذرت عشرات المرات من المخاطر التي يتعرض لها أسرى العدو لدى المقاومة لكن قيادة العدو تجاهلت ذلك.

وأكد أبو عبيدة أن المقاومة حاولت حماية ورعاية الأسرى منذ أشهر لتحقيق مصالح شعبنا ولا نزال نسعى لذلك، مشيرا إلى أن الخسائر في صفوف أسرى العدو باتت كبيرة جدا.

وأوضح أبو عبيدة أن المستقبل القريب والبعيد سيثبت وهم العدو وأكاذيبه، مشيرا إلى أن المقاومة ليست معنية بالتفنيد التفصيلي لمزاعم العدو وأكاذيبه في الميدان.

وأشار أبو عبيدة إلى أن الآلاف من مجاهدينا في مختلف مناطق القتال في تأهب دائم، مؤكدا أن مقاومتنا للعدوان والغزو الصهيوني مستمرة حتى خروج آخر جندي صهيوني من قطاع غزة، موضحا أن مجاهدونا فى كافة مناطق التوغل في شمال ووسط وجنوب غزة يخوضون معارك بتكتيكات منوعة وبأسلحة مناسبة، ويلحقون خسائر فادحة بعدونا ويوقعون أفراده في كمائن محكمة

وأكد أبو عبيدة أن معركة طوفان الأقصى تمثل بداية النهاية لأقدم احتلال بالتاريخ الحديث وستكون نقطة فاصلة في تاريخ أمتنا، مشيرا إلى أن 133 يوما منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى التي غيرت وستغير وجه العالم وتكتب نهاية الاحتلال.