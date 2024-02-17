الخليج اليوم .. السعودية.. مقطع فيديو يوثق مهاجمة 4 أشخاص لشخصين بمكان عام والداخلية تصدر بيانا عن الواقعة (فيديو)

الرياض - كتب موسى القحطاني -

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالسعودية مقطع فيديو يظهر قيام 4 أشخاص بمهاجمة شخصين في مكان عام، فيما أعلنت السلطات القبض على المتورطين في الواقعة، ما أثار تفاعلا واسعا.

ونشر الأمن العام السعودي مقطع الفيديو مموها، حيث قالت الداخلية في بيانها: "قبضت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض على 4 مواطنين ظهروا في محتوى مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتدون على شخصين في مكان عام"، ناشرة صورة للأشخاص الأربعة بعد ضبطهم".

وأضافت الداخلية أن الأشخاص الأربعة "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على منصة "إكس" مع مقطع الفيديو وخبر القبض على المتورطين، حيث علق أحدهم قائلا: "الله بعز الحكومة تربي الا مو مربى"، وأضاف آخر: "أوف وش هالعنف".