رئيس مجلس الشعب الصومالى يبحث مع وفد أمريكى رفيع المستوى تعزيز العلاقات الثنائية

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القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس الشعب الصومالي شيخ آدم محمد نور مدبى، مع وفد أمريكى رفيع المستوى برئاسة مساعدة وزير الخارجية الأمريكى للشؤون الإفريقية مولى فى، والمبعوث الخاص إلى القرن الإفريقي مايك هامر، بمقر سفارة الولايات المتحدة في العاصمة مقديشيو، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في مجالات السياسة والأمن ومكافحة الإرهاب والتنمية والاقتصاد وقضايا القرن الإفريقي.

وأشاد "مدبي"، خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا)، بالجهود الأمريكية الجبارة من خلال تنفيذ المشاريع التنموية في البلاد، بالاضافة دورها في محاربة الإرهاب وتطوير الجيش الصومالي. بدورهم، أعرب المسؤولون الأمريكيون عن موقف الحكومة الأمريكية تجاه مذكرة التفاهم الباطلة بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، الداعي إلى ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها.

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