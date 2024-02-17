شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية السعودية ونظيره العُمانى يبحثان العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، الجمعة، مع وزير خارجية سلطنة عُمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى، على هامش مؤتمر ميونخ للأمن 2024، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

كما جرى خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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