شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس: يجب مواصلة الضغط الدولى لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، الجمعة ضرورة مواصلة الضغط الدولي من أجل التوصل الى وقف إطلاق النار في الاراضي الفلسطينية، معتبرا أن القضية الفلسطينية هى أم القضايا الانسانية لدى تونس.

جاءت تصريحات الوزير التونسي خلال لقاء عقده نائب مع وزير الخارجية اليابانى فوكازازوا يويتشى على هامش أعمال القمة الـ37 للاتحاد الافريقي والدورة الـ44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الافريقي المنعقد في أديس أبابا..وذلك وفقا لبيان للخارجية التونسية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن الشعب الفلسطيني الذي يعيش حرب إبادة جماعية، ليس في حاجة الى منة من أحد في هذا الوقت العصيب بقدر ماهو بحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار وادانة دولية للجرائم التي تقوم بها القوات الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وندد عمار بإيقاف الدول المانحة لتمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، مشددا على ضرورة رفع العوائق المفروضة من قبل الاحتلال الاسرائيلي على دخول المساعدات الانسانية إلى الاراضي الفلسطينية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة والتصدي لمحاولات التهجير القسري.

بدوره، أعرب نائب وزير الخارجية الياباني عن تفهمه لمواقف تونس وعن تطلعه لنقلها إلى سلطات بلاده.

وأكد الطرفان عراقة العلاقات التونسية اليابانية، وحرصهما على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، على غرار الطاقات المتجددة وصناعة السيارات والتكنولوجيا الحديثة والاقتصاد الأزرق.