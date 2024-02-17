شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون سفينة بريطانية بالبحر الأحمر.. الجماعة اليمنية: إصابة مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم السبت، استهداف سفينة نفطية بريطانية "بولوكس" "POLLUX" في البحر الأحمر بصواريخ بحرية مناسبة، مؤكدا أن الإصابة كانت دقيقة ومباشرة.

وأوضح ناطق الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان، متلفز أن "العملية تأتي انتصاراً لمظلومية الشعب الفلسطينيّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا".

وأكدت الجماعة اليمنية، "استمرار عملياتها العسكرية في البحرين الأحمر والعربي ضدَّ الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وشددت، "على أنها لن تتردد في تنفيذ وتوسيع عملياتِه العسكرية دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً على استمرار التضامن العمليّ مع الشعبِ الفلسطيني".