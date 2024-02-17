شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تسرق أموال مستشفى الأمل في غزة وتخرب مبانيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن الأطقم الطبية في مستشفى الأمل بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة تواصل جهود إغاثة الجرحى والمرضى، رغم استمرار حصار قوات إسرائيل للمستشفى.

وأضاف في بيان اليوم السبت، أن طواقمها في المستشفى "تعرضت للتنكيل وقوات الاحتلال صادرت الأموال، وخربت الأقسام فيه"، واصفة الأفعال الإسرائيلية بالمستشفى بأنها "جرائم حرب"، تعيق عملهم الإنساني.

كذلك، قالت بلدية غزة إن القوات الإسرائيلية دمرت عشرات المباني التابعة للبلدية خلال الحرب الحالية على القطاع، بما في ذلك مكاتب إدارية، وأسواق ومحال تجارية، ومراكز ثقافية ومكتبات.