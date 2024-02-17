شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقصف مستودعات للجيش السورى فى درعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإذاعة العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف مستودعات أسلحة للجيش السوري، وذلك ردا على إطلاق نار من جنوب الجولان المحتلة، وفق زعمه.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان اليوم السبت، إنه "خلال الليل ردا على عمليات إطلاق نار من الأراضي السورية إلى جنوب الجولان لم تعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي منطقة إطلاق النار بنيران المدفعية وهاجمت الطائرات المقاتلة مستودع ذخيرة للجيش السوري في منطقة محجة التابعة لمحافظة درعا".