شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لمنزل بـ"دير البلح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من المواطنين وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأوضحت مصادر طبية، أن عددا من المواطنين استشهدوا بينهم نساء إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية شقة سكنية في مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما قصف الطيران الحربي الاسرائيلي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ما أدى لإصابة العشرات، واستهدف الاحتلال منزلا لعائلة حمد بالزوايدة وسط القطاع ما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين,

وأطلقت زوارق إسرائيلية النار نحو ساحل مدينة رفح جنوب قطاع غزة، كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية من المدينة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء إلى 28,858، غالبيتهم من النساء والأطفال، والجرحى إلى 68,677، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.