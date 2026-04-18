«الشرطة السياحية» تحتفي بعلَم الإمارات مع المواطنين والمقيمين والسياح

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

احتفت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع شركة إعمار، بعلَم الإمارات، مع الموطنين والمقيمين والسياح الزائرين للدولة، وذلك في «دبي مول»، وتزامناً مع حملة «فخورين بالإمارات».

ووزعت إدارة الشرطة السياحية أعلَام الدولة على المتواجدين في دبي مول، وذلك في إطار تعزيز مظاهر الاعتزاز بالهوية الوطنية وترسيخ قيم الانتماء والولاء.

وتعكس هذه المبادرة الوطنية حرص «شرطة دبي» على تعزيز الشراكة المجتمعية، وترسيخ ثقافة المشاركة الإيجابية، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك ومترابط، يدعم توجهات الدولة نحو الاستدامة المجتمعية وجودة الحياة.