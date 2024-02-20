شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والأمم المتحدة يبحثان مشروعات الأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الإدارة المحلية باليمن حسين الأغبري، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع خبير سبل العيش والأمن الغذائي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أحمد مصطفى، مشروعات الأمن الغذائي والانتقال بالعملية الإغاثية إلى مرحلة الانتعاش المبكر وسبل العيش والعمل على إيجاد تنمية محلية مستدامة تساعد المجتمع على تعزيز قدراته وبناء مهاراته.



وأكد الأغبري -حسبما نقلت قناة "اليمن "الإخبارية- حرص الحكومة على تنفيذ ونجاح البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل عليها منظمات الأمم المتحدة في اليمن، مشيدا في الوقت نفسه بالدور المهم الذي يقوم به برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجاه اليمن.