شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام فلسطيني: قصف مدفعي إسرائيلي عنيف جنوب شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن وسائل إعلام فلسطينية، قالت إن هناك قصف مدفعي إسرائيلي عنيف جنوب شرق خان يونس.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.