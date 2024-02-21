ليبيا: يجب تفعيل الاتفاقيات المشتركة واستئناف المشاريع المتوقفة مع روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب مراسل "الخليج 365" في ليبيا، جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الكوني مع السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين، صباح اليوم الأربعاء، في العاصمة الليبية طرابلس.

1 ديسمبر 2023, 08:10 GMT

وخلال الاجتماع، دعا الكوني إلى ضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة الليبية الروسية، وتفعيل الاتفاقيات السابقة، واستئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة لاسيما السكة الحديدية.

وأوضح أن روسيا العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، ومجموعة "بريكس" شريك استراتيجي لليبيا في كل المجالات لحرصها على استقرارها، وداعمة للاقتصاد الليبي لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تطرق الجانبان أيضا إلى مستجدات الأوضاع على الصعيدين المحلي والإقليمي، وعدد من الملفات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.