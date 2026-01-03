خطة من 4 مراحل لإعادة إعمار غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (القاهرة)

اتفقت الولايات المتحدة ودول عربية وإسلامية على الشروع بخطة إعادة إعمار قطاع غزة خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بالبدء في مشروعات البنية التحتية وتمهيد المناطق استعداداً لعملية شاملة تعالج الوضع الإنساني المتردي في غزة، بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي عربي لـ«الاتحاد».

وأوضح المصدر أن خطة «شروق الشمس» التي تتبناها الولايات المتحدة الأميركية ستشرع في إعادة الإعمار داخل غزة على 4 مراحل وستكون البداية من رفح ثم خان يونس، مؤكداً أن المنطقة الوسطى وشمال غزة ستكون المرحلتين الأخيرتين بعد نزع سلاح الفصائل ومعالجة شواغل إسرائيل الأمنية.

وأشار المصدر إلى أن الخطة الأميركية الطموحة تتطلب توفير أكثر من 110 مليارات دولار خلال 20 عاماً ليتم إعادة إعمار غزة بشكل كامل، مؤكداً أن الجانب الأميركي يسعى إلى التنمية والبناء داخل القطاع كي يعيش الغزيون حياة آمنة ومستقرة.

ولفت المصدر إلى أن الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء بموافقة إسرائيل على تقديم تنازلات ومرونة لتفعيل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن العمل سيجري وفق مسارات موازية بحيث تتحقق الشروط الإسرائيلية مع تلبية مطالب الجانب الفلسطيني.

وأكد المصدر أن عناصر الشرطة الفلسطينية التي تتلقى تدريبات في مصر والأردن باتت جاهزة لتولي مهامها وتحمل مسؤولياتها داخل غزة خلال الأشهر المقبلة، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستعلن في القريب العاجل عن قوة الاستقرار الدولية التي ستتولى حفظ الأمن والاستقرار داخل غزة بالتزامن مع مشاريع إعادة الإعمار.

وفي سياق آخر، دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أمس، قرار السلطات الإسرائيلية سحب صلاحيات التخطيط والبناء في الحرم الإبراهيمي من بلدية الخليل الفلسطينية، والمصادقة الأحادية على مشروع تسقيف صحن الحرم، معتبرةً إياه «انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللوضع التاريخي والقانوني القائم».