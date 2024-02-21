شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تترافع أمام محكمة العدل 26 فبراير حول الممارسات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار جمال رشدى المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، إن الجامعة سيكون لها مرافعة أمام محكمة العدل الدولية يوم 26 فبراير حول الممارسات الإسرائيلية، مؤكدا أن الاحتلال الإسرائيلي ينفذ حالات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين.

وأضاف المتحدث باسم الأمين العام للجامعة العربية، خلال مداخلة هاتفية له مع قناة القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهك القوانين الدولية بتغيير الطبيعة الجغرافية للأرض المحتلة، مؤكدا على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل مخالفة المواثيق الأممية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.