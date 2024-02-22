الجيش الأمريكي يخترق الحدود العراقية بقوافل ضخمة لتعزيز قواعده اللاشرعية شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد مراسل "الخليج 365" شرقي سوريا، أنّ رتلا أمريكيًا عسكريًا مكونًا من 80 شاحنة محملة بمعدات دعم عسكري ولوجستي دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد الحدوديّ البري غير الشرعي مع إقليم كردستان العراق، اليوم الخميس 22 شباط / فبراير، إلى القواعد الأمريكية في محافظة الحسكة.

وبيّن المراسل أن هذه الشاحنات نقلت تلك المعدات إلى قاعدة "التحالف الأمريكي" في قرية خراب الجير في ريف الحسكة الشمالي الشرقي، استعدادًا لتوزيعها إلى القواعد الأخرى.

أمس, 22:01 GMT

وهبطت، مساء أمس الأربعاء، في قاعدة خراب الجير في رميلان شمالي الحسكة، طائرة شحن أمريكية كبيرة تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة ومواد لوجستية، وسط تحليق للحوامات والمسيرات التابعة لـ"التحالف الدولي" المزعوم.

وفي 19 فبراير/ شباط الجاري، شهدت قاعدة خراب الجير في ريف رميلان شمال الحسكة، هبوط طائرة شحن أمريكية، تحمل على متنها أسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة ومعدات لوجستية قادمة من العراق.

وقبلها بيوم، أدخل الجيش الأمريكي رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 17 شاحنة مغلقة إلى القاعدة المذكورة نفسها.

وتتزامن التعزيزات الجديدة التي أرسلتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى قواعدها اللاشرعية شرقي سوريا، مع تجدد الاستهدافات الجوية والصاروخية التي تتعرض لها تلك القواعد من قبل المقاومة العراقية من طرف والمقاومة السورية من طرف آخر، وكان آخرها ثلاث هجمات متتالية على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز شمالي دير الزور.