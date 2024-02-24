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الخليج اليوم .. روسيا تتوج بمسابقة "Cybathletics" على حساب السعودية في ألعاب المستقبل

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

أحرز الفريق الروسي "Russian Cyborgs" المركز الأول في ألعاب المستقبل في مسابقة ألعاب القوى "Cybathletics" وهو تخصص التحدي التكنولوجي الذي يتنافس فيه الرياضيون ذوو الاحتياجات الخاصة.

وفي نهائي المسابقة، التقى الفريق الروسي مع ممثلي "Falcon Verts" وحقق الفوز بنتيجة 60:45.

 

وفي مواجهة تحديد المركز الثالث، تغلب فريق "الفراعنة" المصري على فريق "Water Buffalos" من فيتنام بنتيجة 45:40.

 

وشهدت المسابقة مشاركة عشر دول وهي: فيتنام، مصر، الهند، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، روسيا، المملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا.

 

وتستمر فعاليات ألعاب المستقبل في قازان الروسية حتى الثالث من مارس القادم، حيث تجمع المسابقات بين الرياضات الرقمية والرياضات الكلاسيكية.

 

المصدر: rg.ru

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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