شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة العبرية: وفد إسرائيل المشارك بمفاوضات باريس بشأن غزة عاد لتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات باريس حول الهدنة في غزة، عاد صباح اليوم السبت، إلى تل أبيب.

وصرح مسؤول سياسي للإذاعة العبرية، بأن محادثات أخرى ستعقد قريبا دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبدأت المحادثات في باريس بعد ظهر أمس، وتمحورت حول أربعة مطالب الفصائل الفلسطينية تعارضها إسرائيل، أولها عودة جميع سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم وإجلاء جميع قوات الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة.

تواصل مصر جهودها الحثيثة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي، حيث تقود القاهرة جولة المفاوضات الجديدة من أجل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وتطبيق هدنة جديدة في القطاع الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك.