شكرا لقرائتكم خبر عن الإذاعة العبرية: وفد إسرائيل المشارك بمفاوضات باريس بشأن غزة عاد لتل أبيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الوفد الإسرائيلي المشارك في مفاوضات باريس حول الهدنة في غزة، عاد صباح اليوم السبت، إلى تل أبيب.
وصرح مسؤول سياسي للإذاعة العبرية، بأن محادثات أخرى ستعقد قريبا دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وبدأت المحادثات في باريس بعد ظهر أمس، وتمحورت حول أربعة مطالب الفصائل الفلسطينية تعارضها إسرائيل، أولها عودة جميع سكان شمال قطاع غزة إلى منازلهم وإجلاء جميع قوات الجيش الإسرائيلي من هذه المنطقة.
تواصل مصر جهودها الحثيثة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل منذ الخليج 365 من شهر أكتوبر الماضي، حيث تقود القاهرة جولة المفاوضات الجديدة من أجل الإفراج عن الأسرى والمحتجزين، وتطبيق هدنة جديدة في القطاع الفلسطيني خلال شهر رمضان المبارك.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية، حربها وجرائمها على الشعب الفلسطيني لليوم الـ140 على التوالي، فمنذ السابع من شهر أكتوبر 2023، ارتكبت آلاف المجازر في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 29 ألفا و606 أشخاص، وإصابة 69 ألفا و707 أخرين.
وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس، جولة جديدة من المفاوضات عبر الوسطاء بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، حول صفقة تبادل بين الطرفين، وهدنة إنسانية تستمر عدة أسابيع في قطاع غزة.
ويشارك في المحادثات، مسؤولون من دول الوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة، ووفد إسرائيلي، وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الوفد الإسرائيلي غادر إلى باريس لاستئناف المحادثات حول إبرام صفقة تبادل للأسرى، ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هناك بعض الأسباب للتفاؤل بشأن مفاوضات باريس، مشيرا إلى أنه رغم وجود مخطط عام أولي، فمن المتوقع أن تكون المفاوضات شاقة.
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