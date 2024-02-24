شكرا لقرائتكم خبر عن "شؤون الأسرى الفلسطينية": الاحتلال يعتقل 7210 فلسطينيين في الضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 7210 فلسطينيين في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية في تقرير لها أن الاحتلال نكل بمن تم اعتقالهم بعد اقتحام المنازل في القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية، لافتة النظر إلى أن الاحتلال يواصل لليوم الـ141 على التوالي إخفاء مصير مئات الفلسطينيين الذين اعتقلهم خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.

وأشارت إلى أن الاحتلال اعتقل 22 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال الساعات الماضية من بينهم صحفي وأطفال وأسرى محررون.

