مستشار الأمن القومي العراقي: هناك إجماع سياسي على أن تكون البلاد خالية من القوات الأجنبية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الأعرجي، خلال جلسة حوارية على هامش مؤتمر بغداد الدولي بنسّخته السادسة، إن "هناك إجماعا سياسيا على أن يكون العراق خاليا من القوات الأجنبية"، مؤكدا أن "الحكومة الاتحادية ستبرم اتفاقيات أمنية ثنائية مع دول قوات التحالف الدولي"، كـ"رد للجميل" على ما قدمته للعراق في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور دوليا)، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.

وأضاف أنه "لن يكون هناك قطيعة مع قوات التحالف الدولي في حال انسّحابها من البلاد، متابعا: "رد الجميل سيتمثل في عقد اتفاقيات أمنية ثنائية مع دول التحالف الدولي".

17 فبراير, 21:41 GMT

وقبل أيام، أكد محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأمنية العراقية وصلت إلى مرحلة متقدمة من الجاهزية والأداء، مؤكدا ضرورة الانتقال إلى مرحلة العلاقات الثنائية بين بغداد والدول الأعضاء في التحالف الدولي بعد خروجه من العراق.

ووجهت الولايات المتحدة الأمريكية ضربات على مواقع عراقية، قالت إنها ردا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن، واتهمت ما أسمتهم بـ"الجماعات المتحالفة مع إيران" بالوقوف وراء الهجوم على القاعدة العسكرية، التي تستضيف قوات أمريكية في الأردن.

وأعلنت بغداد رفضها للقصف الأمريكي، وقالت إن استمرار وجود التحالف الدولي في العراق يزعزع استقرار المنطقة، كما أكد رئيس الوزراء العراقي أن القوات الأجنبية لم يعد لها دور في البلاد بعدما أصبح العراق يمتلك قدرات أمنية متطورة.