شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الأمن القومي العراقي: لدينا إجماع لإخراج القوات الأجنبية من بلادنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، اليوم السبت، أن الحكومة تنتظر نتائج لجان تقييم الوضع في العراق ووضع التحالف الدولي فيه.

وقال الأعرجي - في كلمته خلال مؤتمر حوار بغداد السادس، وفقا لقناة الإخبارية العراقية - "إن هناك إجماعا سياسيا على أن يكون العراق خاليا من القوات الأجنبية"، لافتا إلى أن قوات التحالف ليست بديلة عن القوات الأمنية، وهي جاءت في ظرف معين واليوم انتفت الحاجة لوجودها، والحكومة هي المعني الأول بقرار إنهاء مهام التحالف، ولدينا ضباط كفوئين من ضمن اللجان التي تعمل على تقييم وضع التحالف الدولي.

وأضاف أن حلف الناتو مازال موجودا في العراق وهو استشاري وليس قوة قتالية، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية تنتظر نتائج لجان تقييم الوضع في العراق ووضع التحالف الدولي، وهي قضية داخلية تحددها الحاجة العراقية.

وقال: "إن بناء الثقة داخليا وإقليميا ودوليا مهم، والنظام السياسي استعاد ثقة العراقيين"، مشددا على أن العراق لا يتدخل بشؤون الآخرين، ويطلب من الآخرين عدم التدخل بشؤونه.