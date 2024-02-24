شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تحتفل غدا بالعيد الوطنى الـ63 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكويت غدا الأحد بالذكرى الـ63 لليوم الوطني والذكرى الـ 33 لتحريرها، وبهذه المناسبة تتزين المبانى الحكومية بالأعلام وصور الشيخ مشعل الجابر الصباح أمير البلاد، كما تتزين السماء بالعروض الجوية العسرية، إضافة لعروض الفرق الموسيقية.

وكان الاحتفال بيوم استقلال الكويت فى 19 يونيو حيث جرى توقيع وثيقة الاستقلال وإلغاء اتفاقية الحماية مع بريطانيا عام 1961 ثم صدر في 18 مايو عام 1964 مرسوم بدمج العيد الوطني مع عيد الجلوس وهو ذكرى تسلم أمير الكويت الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح مقاليد الحكم في الكويت الذي يصادف 25 فبراير من كل عام.

وسبق التوقيع على وثيقة الاستقلال خطوات مدروسة من الشيخ عبدالله السالم منذ توليه مقاليد الحكم عام 1950 إذ عمل على التمهيد لكل ما يوصل إلى تحقيق الاستقلال وإعلان الدستور لاسيما وأن الكويت كانت في تلك الفترة قد بدأت خطواتها في التطور المنشود في مختلف المجالات.

وبدأت الكويت احتفالها بالعيد الوطني الأول في 19 يونيو عام 1962 وأقيم في تلك المناسبة عرض عسكري كبير في المطار القديم الواقع قرب (دروازة البريعصي) حضره عدد كبير من المسؤولين والمواطنين في أجواء مفعمة بالبهجة والسرور.

ومنذ استقلال الكويت وهي تسعى إلى انتهاج سياسة خارجية متوازنة تدعم السلام.