شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس مجلس السيادة السودانى يزور رواندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي مالك عقار صباح اليوم إلى العاصمة الرواندية كيجالي ،في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وكان في إستقباله بمطار كيجالي الدولي جيمس كاباريبي وزير الدولة للشؤون الخارجية وطاقم السفارة السودانية برواندا.

وتتناول الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الإهتمام المشترك.

ويجري نائب رئيس مجلس السيادة ، خلال الزيارة، لقاءات مع الرئيس الرواندي بول كاقامي وبعض المسؤولين في الدولة ،لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان.

ويلتقى نائب رئيس مجلس السيادة السادة سفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية الأوربية والإفريقية والاسيوية والعربية وعدد من ممثلي الجالية السودانية برواندا. .

ويرافق نائب رئيس المجلس خلال الزيارة وكيل وزارةالخارجية السفير حسين عوض علي محمد.

والأسبوع الناضى زار نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالى بالسودان أوغندا ضمن جولة يزور خلالها عدة دول أفريقية.

وذكر إعلام مجلس السيادة الانتقالي، أن نائب رئيس المجلس، التقى خلال الزيارة، بالرئيس الأوغندى يورى موسيفيني، لمناقشة تطورات الأوضاع الراهنة في السودان.

كما تناولت الزيارة مسار العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين السودان وأوغندا، كما سيلتقي نائب رئيس مجلس السيادة، خلال الزيارة، البعثات الدبلوماسية الأوربية والأفريقية.

وفى السابق بحث نائب رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان، مالك عقار، مع وزير الصحة الاتحادية بالبلاد الدكتور هيثم محمد إبراهيم، إنشاء آلية قومية تحت إشراف وزارة الصحة الاتحادية، وضرورة فتح نوافذ وبروتكولات خارجية مع بعض الدول لتسهيل علاج بعض الحالات خارج السودان، وتبني الدولة بالكامل لقضايا مصابي معركة الكرامة وعلاجهم داخل السودان أو خارجه.

وقال إعلام مجلس السيادة في بيان، إن نائب رئيس المجلس اطلع على الخطط والبرامج التي وضعتها وزارة الصحة الاتحادية لمجابهة الأوضاع الصحية في البلاد وموقف الإمداد الدوائي والأمراض والأوبئة في ظل الأوضاع الراهنة.