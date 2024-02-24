شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى بغزة: نقص الغذاء والدواء يهدد حياة 700 ألف فلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذّرت مديرية الدفاع المدنى فى قطاع غزة، من أن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلى إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين فى مُحافظتى غزة والشمال يُهدّد حياة أكثر من سبعمائة ألف مواطن بالموت فى كل لحظة.

وقالت المديرية - فى بيان صحفى اليوم/السبت/-:" استمرار منع الاحتلال الإسرائيلى إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاج الطبى للمواطنين المحاصرين فى محافظتى غزة والشمال يُهدد حياة أكثر من سبعمائة ألف مواطن بالموت فى كل لحظة".

وأضاف البيان أن "معاناة المواطنين فى غزة والشمال تتفاقم يومياً، إذ بات الآلاف منهم ينتظرون الموت، إما بسبب الجوع وإما بالاستهداف الإسرائيلي، فى ظل صمت دولى مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومى".

ومنذ السابع من أكتوبر الماضى، تشن إسرائيل، التى تخضع لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين، حرباً مدمرة على غزة خلّفت 29606 شهداء، و69737 جريحًا.