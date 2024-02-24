المخابرات العراقية: القبض على اثنين من أخطر قيادات تنظيم "داعش" الإرهابى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز المخابرات الوطنى العراقى القبض على اثنين من أخطر قيادات تنظيم "داعش" الإرهابى خارج الحدود.

وذكر الجهاز - فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم /السبت/ - أنه وفق معلومات استخباراتية استمرت لسنوات، ألقت قوات جهاز المخابرات القبض على اثنين من أخطر قيادات تنظيم "داعش" الإرهابي، والمتورطين فى أبشع الجرائم الإرهابية فى العراق خلال عملية نوعية خارج الحدود العراقية، ليتم اقتيادهما إلى العراق.

وأوضح البيان أن الإرهابى الأول هو عصام عبد على سعيدان المكنى (أبو زيد) إعلامى ما يسمى "ولاية الفلوجة"، والمتورط فى ذبح جندى والمسؤول عن إدارة جميع الأنشطة الإعلامية للعصابات الإرهابية فى الفلوجة بعد عام 2014 والمتورط بتوثيق الكثير من الجرائم الإرهابية، والتى كان أبرزها قتل الجنديين مصطفى العذارى وسمير مراد الدلوي، أما الإرهابى الثانى فهو بشير عبد على سعيدان المكنى (أبو أحمد اتصالات) عسكرى ما يسمى "ولاية الفلوجة" والمسؤول عن جميع العمليات الإرهابية للتنظيم فى الفلوجة بعد عام 2015، والذى كان يتولى عمليات تأمين وتشفير اتصالات قيادات العصابات الإرهابية.