بعد اعتمادها في الكويت.. إليك ما تحتاج معرفته عن البصمة البيومترية

حجز موعد البصمة

فتح تطبيق سهل.

تسجيل الدخول على تطبيق سهل.

اختيار منصة المواعيد.

اختيار مواعيد وزارة الداخلية.

اختيار الإدارة العامة للأدلة الجنائية.

اختيار البصمة البيومترية ثم احجز موعد البصمة.

حجز موعد البصمة البيومترية للمقيمين في الكويت.

مراكز جمع البيانات البيومترية

مراكز المواطنين والخليجيين

مركز حولي مديرية أمن حولي.

مركز الفروانية مديرية أمن الفروانية.

مركز الأحمدي مديرية أمن الأحمدي.

مركز الجهراء مديرية أمن الجهراء.

مركز مبارك الكبير مديرية أمن مبارك الكبير.

مركز منطقة علي صباح السالم.

مركز غرب مشرف.

مجمع الأفنيوز.

مجمع 360.

مجمع الكوت.

مجمع الوزارات.

العاصمة مول.

مراكز الوافدين

قسم تحقيق الشخصية- تبصيم الشركات- منطقة علي صباح السالم.

قسم تحقيق الشخصية- تبصيم الشركات- منطقة الجهراء.

خطوات البصمة

الدمام - شريف احمد - اعتمدت دولة الكويت الشقيقة إلزامية البصمة البيومترية لجميع المسافرين (المغادرين والقادمين) عن طريق المنافذ الجوية والبرية والبحرية.ويقصد بالبصمة البيومترية عملية جمع البيانات البيومترية ومن بينها مسح الوجه وبصمة العين وبصمات الأصابع، وتعيينها بعد ذلك إلى إدارة الأدلة الجنائية لبناء "قاعدة بيانات أمنية".يمكن للمواطنين من دولة الكويت الشقيقة حجز موعد البصمة عبر تطبيق سهل، وسيظهر التطبيق أي مركز هو المناسب على حسب الرقم المدني من خلال الخطوات التالية:ويمكن للمقيمين في الكويت من دول الخليج حجز موعد جمع بياناتهم الحيوية عبر منصة "متى" من تبويب “منصة المواعيد” على موقع وزارة الداخلية الكويتية. للتفاصيل..This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)يتم مشروع جمع البيانات البيومترية لكل من يعيش في الكويت فوق سن 18 وجميع الأشخاص الذين يدخلون الكويت بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين أم لا، من خلال 49 جهازًا في المطارات والموانئ والحدود البرية والمولات في جميع أنحاء الكويت بالإضافة إلى مركزين مخصصين على مدار الساعة في أم الهيمان والجهراء.ويشمل ذلك:تبدأ العملية بأخذ بيانات بصمات أصابع المسافرين، وهي عملية تستغرق 3 دقائق.وفي حال لم ينجح ذلك، فسيتم مسح بصمة العينين والوجه، وهي عملية تستغرق حوالي خمس دقائق، مع العلم أن نظام البصمة لا يطبق على من لم يبلغ من العمر 21 سنة.وإذا حدث أن ازدحم أحد المطارات في فترة ما بسبب أعداد المسافرين (موسم الصيف على سبيل المثال)، فستكون أولوية الوصول للكويتيين.