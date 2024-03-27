شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتمادها في الكويت.. إليك ما تحتاج معرفته عن البصمة البيومترية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اعتمدت دولة الكويت الشقيقة إلزامية البصمة البيومترية لجميع المسافرين (المغادرين والقادمين) عن طريق المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
ويقصد بالبصمة البيومترية عملية جمع البيانات البيومترية ومن بينها مسح الوجه وبصمة العين وبصمات الأصابع، وتعيينها بعد ذلك إلى إدارة الأدلة الجنائية لبناء "قاعدة بيانات أمنية".
ويشمل ذلك:
وفي حال لم ينجح ذلك، فسيتم مسح بصمة العينين والوجه، وهي عملية تستغرق حوالي خمس دقائق، مع العلم أن نظام البصمة لا يطبق على من لم يبلغ من العمر 21 سنة.
وإذا حدث أن ازدحم أحد المطارات في فترة ما بسبب أعداد المسافرين (موسم الصيف على سبيل المثال)، فستكون أولوية الوصول للكويتيين.
ويقصد بالبصمة البيومترية عملية جمع البيانات البيومترية ومن بينها مسح الوجه وبصمة العين وبصمات الأصابع، وتعيينها بعد ذلك إلى إدارة الأدلة الجنائية لبناء "قاعدة بيانات أمنية".
حجز موعد البصمةيمكن للمواطنين من دولة الكويت الشقيقة حجز موعد البصمة عبر تطبيق سهل، وسيظهر التطبيق أي مركز هو المناسب على حسب الرقم المدني من خلال الخطوات التالية:
- فتح تطبيق سهل.
- تسجيل الدخول على تطبيق سهل.
- اختيار منصة المواعيد.
- اختيار مواعيد وزارة الداخلية.
- اختيار الإدارة العامة للأدلة الجنائية.
- اختيار البصمة البيومترية ثم احجز موعد البصمة.
- حجز موعد البصمة البيومترية للمقيمين في الكويت.
لجميع المسافرين.. سفارة المملكة: الكويت تعتمد إلزامية البصمة البيومترية #اليوم @KSAembassyKWT— صحيفة اليوم (@alyaum) March 27, 2024
للتفاصيل..https://t.co/01BIe7SCfG pic.twitter.com/8N8LpiWrKz
مراكز جمع البيانات البيومتريةيتم مشروع جمع البيانات البيومترية لكل من يعيش في الكويت فوق سن 18 وجميع الأشخاص الذين يدخلون الكويت بغض النظر عما إذا كانوا مقيمين أم لا، من خلال 49 جهازًا في المطارات والموانئ والحدود البرية والمولات في جميع أنحاء الكويت بالإضافة إلى مركزين مخصصين على مدار الساعة في أم الهيمان والجهراء.
ويشمل ذلك:
- مراكز المواطنين والخليجيين
- مركز حولي مديرية أمن حولي.
- مركز الفروانية مديرية أمن الفروانية.
- مركز الأحمدي مديرية أمن الأحمدي.
- مركز الجهراء مديرية أمن الجهراء.
- مركز مبارك الكبير مديرية أمن مبارك الكبير.
- مركز منطقة علي صباح السالم.
- مركز غرب مشرف.
- مجمع الأفنيوز.
- مجمع 360.
- مجمع الكوت.
- مجمع الوزارات.
- العاصمة مول.
- مراكز الوافدين
- قسم تحقيق الشخصية- تبصيم الشركات- منطقة علي صباح السالم.
- قسم تحقيق الشخصية- تبصيم الشركات- منطقة الجهراء.
خطوات البصمةتبدأ العملية بأخذ بيانات بصمات أصابع المسافرين، وهي عملية تستغرق 3 دقائق.
وفي حال لم ينجح ذلك، فسيتم مسح بصمة العينين والوجه، وهي عملية تستغرق حوالي خمس دقائق، مع العلم أن نظام البصمة لا يطبق على من لم يبلغ من العمر 21 سنة.
وإذا حدث أن ازدحم أحد المطارات في فترة ما بسبب أعداد المسافرين (موسم الصيف على سبيل المثال)، فستكون أولوية الوصول للكويتيين.