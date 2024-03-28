الخليج اليوم .. اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة لعام 2025

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قررت "لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة" بإجماع أعضائها اختيار السعودية لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال العام الجاري، وتعد "وضع المرأة" لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتحقق النهوض بوضع المرأة، وتجتمع سنوياً لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم.

ويعد السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، أول مندوب دائم للسعودية يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946م، فيما يأتي ترؤس السعودية للجنة، تأكيداً على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي، في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال.

إذ حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية لافتة وتمكين أيضاً لتصبح شريكاً فاعلاً محققة نجاحات نوعية في العديد من المجالات، كما اختصت رؤية المملكة 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها .