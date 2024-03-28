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الخليج اليوم .. اختيار السعودية لترؤس لجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة لعام 2025

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الرياض - كتب موسى القحطاني -  

قررت "لجنة وضع المرأة في منظمة الأمم المتحدة" بإجماع أعضائها اختيار لترؤس الدورة التاسعة والستين للجنة خلال العام الجاري، وتعد "وضع المرأة" لجنة فنية منبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، وتحقق النهوض بوضع المرأة، وتجتمع سنوياً لتقييم التقدم المحرز في هذا المجال، وتضع المعايير وتصيغ السياسات من أجل تعزيز وضع المرأة حول العالم.

ويعد السفير الدكتور عبد العزيز بن محمد الواصل، أول مندوب دائم للسعودية يترأس هذه اللجنة منذ تأسيسها في عام 1946م، فيما يأتي ترؤس السعودية للجنة، تأكيداً على اهتمامها بالتعاون في إطار المجتمع الدولي، في كل ما من شأنه تعزيز حقوق المرأة وتمكينها، كما يتماشى مع الإنجازات النوعية التي حققتها المملكة في هذا المجال.

إذ حظيت المرأة السعودية باهتمام ورعاية لافتة وتمكين أيضاً لتصبح شريكاً فاعلاً محققة نجاحات نوعية في العديد من المجالات، كما اختصت رؤية المملكة 2030 بأولويات ومستهدفات ركزت على مشاركة المرأة الكاملة على الصعد كافة واستثمار طاقاتها بما يتلاءم مع قدراتها .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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