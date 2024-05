شكرا لقرائتكم خبر عن من 7 أكتوبر.. مقتل 188 موظفًا من الأونروا في العدوان على غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، مقتل 188 موظفًا من كوادرها في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأفادت "الأونروا" في تقرير لها يوم الثلاثاء، بأن بعض كوادرها قُتلوا في القصف الإسرائيلي الذي استهدف منازلهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، والبعض الآخر في أثناء عملهم في أداء الواجب الإنساني.

وطالبت بوقف العدوان الإسرائيلي على القطاع، وعدم استهداف عمال الإغاثة.

وضع كارثي

حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، من أن شن إسرائيل عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة رفح الفلسطينية قد يؤدي إلى وضع أكثر خطورة.

ووصف وينسلاند - الذي زار غزة يوم الاثنين - الوضع في القطاع بأنه كارثي قائلًا: "يمكنك بسهولة أن تلمس اليأس والخوف الذي يواجهه الناس، فهناك ما يقرب من 1.4 مليون شخص يعيشون في ظروف مكتظة للغاية في رفح، بلا أي موارد، وبالكاد يحصلون على رعاية طبية، وبلا مكان للنوم، ولا مكان آمن يذهبون إليه".