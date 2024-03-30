شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: الحبس وغرامة مليون درهم عقوبة خطاب الكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح مركز الإعلام الجنائي للنيابة العامة فى الإمارات "وعي"، أن عقوبة خطاب الكراهية الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (500.000) درهم ولا تزيد على (1.000.000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، حيث تطبق العقوبة على كل من ارتكب فعلاً من شأنه إثارة خطاب الكراهية بإحدى طرق التعبير أو باستخدام أية وسيلة من الوسائل. وفق "الإمارات اليوم".

تأتى هذه العقوبة طبقا للمادة 7 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، فإن خطاب الكراهية هو كل قول أو عمل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات.

وجاء نشر هذه المعلومات، في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة عبر مركز الإعلام الجنائي "وعي"، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.