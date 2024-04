شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تقييد وصول المساعدات يفاقم الأزمة في السودان والان نبدء بالتفاصيل

تفاقم الأزمة

توقف المرافق الصحية السودانية

قالت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، إن الأزمة في السودان قد تتفاقم في الأشهر المقبلة، مع استمرار القيود على توزيع المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية.واندلعت الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، ما أدى إلى تدمير بنية البلاد التحتية، وإثارة تحذيرات من خطر المجاعة وتشريد الملايين داخل البلاد وخارجها.وقتل آلاف المدنيين، على الرغم من أن تقديرات أعداد القتلى غير مؤكدة إلى حد كبير، واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب.وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير: "الوقت ينفد، دون وقف القتال وإيصال المساعدات الإنسانية بلا عوائق ستتفاقم أزمة السودان بشكل كبير في الأشهر المقبلة، ويمكن أن تؤثر على المنطقة بأسرها". وأضاف: "لا نرى سوى النذر اليسير من الأزمة الحقيقية، والموقف قد يكون أكثر ترديًا من ذلك بكثير".وقال ليندماير إن 15 مليونًا بحاجة إلى مساعدة صحية عاجلة، وإن أمراضًا مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك تنتشر.وحذر ليندمايز من أن الإمدادات الطبية المتاحة في البلاد تقدر بنحو 25% من الاحتياجات، وأن 70 إلى 80% من المرافق الصحية السودانية لا تعمل بسبب الصراع.وأضالف: "في بعض الولايات مثل دارفور، لم تصل إمدادات طبية خلال العام المنقضي".وأوضح أن تفشي الأمراض يتزايد مع تعطل خدمات الصحة العامة ومنها التطعيمات.