الأردن.. إغلاق المجال الجوي مؤقتا

قال تلفزيون المملكة الأردني، اليوم السبت، إن الأردن قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتا، ابتداء من مساء اليوم لعدة ساعات قادمة.وأشار إلى أنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات.