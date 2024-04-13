شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن.. إغلاق المجال الجوي مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال تلفزيون المملكة الأردني، اليوم السبت، إن الأردن قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتا، ابتداء من مساء اليوم لعدة ساعات قادمة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وأشار إلى أنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
تقام كل عام في #الأردن ويستفيد منها الآلاف من المسلمين، ما يعين الأسر المحتاجة على أداء عباداتهم في هذا الشهر الفضيل.#اليوم | @Saudi_Moia— صحيفة اليوم (@alyaum) April 3, 2024
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