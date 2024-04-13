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الأردن.. إغلاق المجال الجوي مؤقتا

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اليوم -رويترز 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - قال تلفزيون المملكة الأردني، اليوم السبت، إن الأردن قرر إغلاق مجاله الجوي أمام الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة مؤقتا، ابتداء من مساء اليوم لعدة ساعات قادمة.
وأشار إلى أنه سيتم تحديث ذلك ومراجعته بشكل مستمر حسب التطورات. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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