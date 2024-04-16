شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين وقيرغيزستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، مع وزير خارجية قيرغيزستان جينبيك كولوباييف، أوجه العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية بما يخدم المصالح المتبادلة.



وذكرت وكالة الأنباء البحرينية /بنا/ أن الجانبين ناقشا أيضا - خلال اللقاء المنعقد على هامش انعقاد اجتماع الحوار الاستراتيجي الثاني بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول آسيا الوسطى- القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.