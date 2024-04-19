شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين الليلة، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في مخيم الشاطىء. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية من قطاع غزة، مما أدى وفق المصادر الطبية إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في مخيم الشاطىء. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وزارة الصحة الفلسطينية توثق قتل الاحتلال لأكثر من 14685 طفلاً و9670 امرأة في #غزة منذ السابع من أكتوبر— صحيفة اليوم (@alyaum) April 18, 2024
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قصف متواصلوأكدت الوزارة وجود العديد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر.
في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية من قطاع غزة، مما أدى وفق المصادر الطبية إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.