اخبار الخليج

استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة

0 نشر
واس- غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين الليلة، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في مخيم الشاطىء. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

قصف متواصل

وأكدت الوزارة وجود العديد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر.
في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية من قطاع غزة، مما أدى وفق المصادر الطبية إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا