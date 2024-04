شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين جراء قصف إسرائيلي غرب مدينة غزة والان نبدء بالتفاصيل

وزارة الصحة الفلسطينية توثق قتل الاحتلال لأكثر من 14685 طفلاً و9670 امرأة في #غزة منذ السابع من أكتوبر



للتفاصيل | https://t.co/k2vLXCewRs#فلسطين | #اليوم pic.twitter.com/M64OdfX2NT — صحيفة اليوم (@alyaum) April 18, 2024

قصف متواصل

الدمام - شريف احمد - استشهد أربعة فلسطينيين الليلة، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم الشاطىء غرب مدينة غزة.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الطواقم الطبية انتشلت أربعة شهداء جراء قصف إسرائيلي استهدف أحد المنازل في مخيم الشاطىء. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وأكدت الوزارة وجود العديد من المفقودين تحت ركام المنزل المدمر.في سياق متصل، واصلت طائرات ومدفعية الاحتلال قصفها للمناطق الشمالية من قطاع غزة، مما أدى وفق المصادر الطبية إلى استشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.