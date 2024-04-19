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196 يوما من العدوان.. ارتفاع الشهداء في غزة إلى 334012

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واس - القدس المحتلة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 196 على التوالي إلى 34012 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76833 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 42 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 63 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. للتفاصيل | This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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