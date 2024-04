شكرا لقرائتكم خبر عن 196 يوما من العدوان.. ارتفاع الشهداء في غزة إلى 334012 والان نبدء بالتفاصيل

وزارة الصحة الفلسطينية توثق قتل الاحتلال لأكثر من 14685 طفلاً و9670 امرأة في #غزة منذ السابع من أكتوبر



للتفاصيل | https://t.co/k2vLXCewRs#فلسطين | #اليوم pic.twitter.com/M64OdfX2NT — صحيفة اليوم (@alyaum) April 18, 2024

الدمام - شريف احمد - ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 196 على التوالي إلى 34012 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 76833 جريحًا؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 42 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية وأصيب 63 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.