البرلمان العربي يدعو لبلورة رؤية عربية لتوظيف الذكاء الاصطناعي

الدمام - شريف احمد - دعا رئيس البرلمان العربي عادل العسومي إلى بلورة رؤية برلمانية مشتركة لحوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.

وأكد أهمية إنشاء إطار تنظيمي وتشريعي له يضمن تنظيم الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال تشارك جميع المؤسسات في الدول العربية، ويأتي في مقدمتها البرلمانات المعنية.

جاء ذلك في تصريح لرئيس البرلمان العربي اليوم الأربعاء، في ختام الاجتماع التحضيري للمؤتمر السادس للبرلمان العربي مع رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، والمقرر عقده السبت المقبل في مقر الجامعة العربية تحت عنوان "رؤية برلمانية عربية لتحقيق التوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي".

الثورة الصناعية الرابعة

وأوضح العسومي أن الذكاء الاصطناعي فرض نفسه بقوة على كل مجالات الحياة اليومية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة التي يعيشها العالم أجمع نتيجة لما يتيحه من فرص ومزايا عديدة توفر الوقت والجهد والمال.

وأشار في الوقت ذاته إلى وجود تحديات ومخاطر عدة لا يمكن التقليل منها أو تغافلها، سواء كانت تحديات أمنية أو اقتصادية أو أخلاقية أو حقوقية وغيرها من التحديات.

ونوه العسومي بأن البرلمان العربي حرص على استثمار هذا المؤتمر، إذ أعد وثيقة لاعتمادها من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية في اجتماعهم السادس المقرر السبت المقبل، لرفعها إلى مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الذي سينعقد في مملكة البحرين في مايو المقبل، للنظر في الاسترشاد بها في سياق الجهود التي تهدف إلى إطلاق استراتيجية عربية موحدة في مجال الذكاء الاصطناعي.

3 محاور

وأوضح العسومي أن الوثيقة تتناول 3 محاور حول جهود الدول العربية للحاق بالسباق العالمي في الاستفادة من مميزات الذكاء الاصطناعي، والمكاسب والمزايا التي يتيحها الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية والتنموية والسياسية والعسكرية.

وكذلك التحديات والتهديدات المرتبطة به، والتوصيات التي يمكن أن تشكل عناصر لبلورة رؤية برلمانية عربية موحدة من أجل تحقيق التوظيف الآمن لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الدول العربية.