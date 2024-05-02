الخليج اليوم .. خلاف على واتساب وعلاقة عاطفية.. تفاصيل وراء حبس حليمة بولند

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد أن شغلت قضيتها الرأي العام الكويتي، تمكنت السلطات من القبض على الإعلامية الكويتية الشهيرة حليمة بولند، تنفيذاً لحكم قضائي صادر بحبسها لمدة عامين بتهمة التحريض على الفسق والفجور، حسبما أفادت مصادر إعلامية كويتية، فجر اليوم الخميس.

وتمكّن رجال المباحث الجنائية من رصد مكان وجود بولند في منطقة العدان، بعد اختفائها لعدة أيام، إذ نصبوا كميناً محكماً أدى إلى القبض عليها وإحالتها إلى السجن المركزي تنفيذاً للحكم القضائي.

وبيد أن قضيتها أصبحت محل حديث الشارع الكويتي وجميع منصات التواصل الاجتماعي إليكم فيما يلي تفاصيل القصة برمتها:

خلاف على واتساب

وتعود تفاصيل القضية إلى نزاع قضائي بين بولند وشخص لم يتم الكشف عن هويته، إذ اتهمها بتحريضه على الفسق والفجور من خلال تبادل رسائل وصور ومقاطع فيديو عبر تطبيق "واتساب".

وكانت محكمة الجنايات الكويتية قد أصدرت حكماً بسجن كل من بولند وخصمها لمدة عامين مع غرامة مالية، إلا أن الحكم ما زال في مراحله الأولية، ويحتاج إلى درجتي تقاضي قبل أن يصبح نهائياً واجب النفاذ.

علاقة عاطفية

وأوضحت محامية بولند مريم البحر، حسب تقارير صحفية أن موكلتها كانت تربطها علاقة عاطفية قوية بخصمها، وكانا على وشك الزواج، قبل أن يتغير موقفه بشكل مفاجئ، ما أدى إلى اللجوء للقضاء الذي أصدر حكمه بسجنهما.

وتأتي هذه القضية لتثير جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي، وسط تعاطف البعض مع بولند، بينما يرى آخرون أن الحكم عادل وأنها نالت جزاء فعلها.

وتعد هذه أحد أزمات حليمة بولند التي شغلت الرأي العام الكويتي ورواد التواصل الاجتماعي والتي كان من بينها خرقها حظر التجوال خلال فترة تفشي فيروس كورونا الذي أثار الرعب بالعالم كله.

خرق حظر التجول خلال فترة كورونا

ففي شهر يوليو من عام 2020، وخلال فترة تفشي فيروس كورونا، احتجز رجال الأمن في الكويت حليمة بولند بسبب كسرها حظر التجول.

وأحيلت بولند حينها إلى مخفر الصالحية بسبب مخالفتها للقانون وخروجها خلال فترة حظر التجول الجزئي من دون الحصول على تصريح أمني يخولها ذلك.

مسيرة إعلامية

وقدمت حليمة بولند خلال مسيرتها الإعلامية عددًا كبيرًا من البرامج في عدد من القنوات الخليجية، ولكنها تعرضت لانتقادات كثيرة بسبب ملابسها الجريئة، وأيضًا لشعور البعض أن "دلعها وطريقة حديثها" مصطنعة.

وتزوجت حليمة بولند عام 2012، وأنجبت طفلين، وأعلنت طلاقها بعد عدة سنوات، ثم فاجأت جمهورها بخطوبتها عام 2018 ولكنها لم تفصح عن اسم الشخص الذي ارتبطت به.

وخاضت حليمة بولند تجربة التمثيل عام 2007، وذلك من خلال تقديم فوازير رمضان.