اخبار الخليج

الخليج اليوم .. مطبوعة عليها يد النبي محمد.. جدل على مواقع التواصل بشأن وثيقة تزعم تعهد النبي بحماية المسيحيين (صور)

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الرياض - كتب موسى القحطاني - أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدعو لوقف حرب الإبادة في غزة وحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطين الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية أيمن زعرب أحد قادة "لواء رفح" جنوبي غزة (صورة) الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

"حتى لو أطبقت السماء على الأرض".. قيادي حوثي يعرض استضافة صنعاء للمكتب السياسي لحركة حماس الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

القضاء المغربي يصدر أحكاما في قضية الخليجيين المتورطين في وفاة فتاة قاصر الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

جيك سوليفان يذكر شرطا واحدا لتوقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

عبد اللهيان: احتمالات توقف الحرب في غزة باتت أكثر من السابق الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

البرهان يشارك في مراسم دفن نجله في تركيا (فيديو) الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

مطبوعة عليها يد النبي محمد.. جدل على مواقع التواصل بشأن وثيقة تزعم تعهد النبي بحماية المسيحيين (صور) الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

الأرصاد السعودية تحذر من الأمطار الرعدية والأتربة المثارة في بعض مناطق المملكة (فيديو) الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

"الحوثي" تفخخ قوارب صيد.. وتدفع بها إلى باب المندب الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

اليمن.. مقتل 200 عنصر حوثي منذ مطلع العام الجاري الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

عودة 17 صياداً يمنياً من سجون إريتريا بعد أسابيع من الاحتجاز الأحد ، ٠٥ مايو ٢٠٢٤

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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