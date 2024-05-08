الخليج اليوم .. الكشف عن موقف بنزيما من مشاركة الاتحاد السعودي في المباريات الأخيرة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، عن موقف الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد من المشاركة مع "العميد" في المباريات القادمة المتبقية من الدوري السعودي للمحترفين بكرة القدم.

وأعلن الاتحاد في وقت سابق غياب بنزيما قبل أيام قليلة وسفره إلى إسبانيا من أجل تلقي العلاج تحت إشراف طبيب ريال مدريد، بسبب تكرار إصاباته العضلية.

وبحسب صحيفة "المدينة" السعودية، فإن بنزيما عاد لنادي الاتحاد بعدما أنهى رحلته العلاجية في مدريد.

وأوضحت: "النجم الفرنسي خضع لفحوصات طبية في الاتحاد فور وصوله، وتم التأكد من سلامته، وبالتالي أصبح جاهزا لخوض المباريات بصورة طبيعية".

وأشارت: "قرار الاعتماد على بنزيما بصفة أساسية من عدمه سيعود إلى رغبة المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ولكنه سيكون متاحا للمشاركة فيما تبقى من الموسم".

ويستضيف الاتحاد نظيره الاتفاق، مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري السعودي للمحترفين.

المصدر: "وسائل إعلام"