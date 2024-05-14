الخليج اليوم .. الجيش الأميركي: دمرنا مسيرتين وصاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفاد الجيش الأميركي، فجر الثلاثاء، بتدمير مسيرتين وصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن قواتها دمرت مسيرتين وصاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون فوق البحر الأحمر في 13 مايو دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت في بيان على منصة إكس أنها دمرت طائرة مسيرة في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

وأضافت أن المدمرة الأميركية ميسون أسقطت في وقت لاحق صاروخا باليستيا وطائرة مسيرة أطلقهما الحوثيون فوق البحر الأحمر.

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد قالت ليلة الأحد إلى الاثنين، إنها أسقطت مسيرة أطلقها الحوثيون فوق خليج عدن.

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية أن المسيرة الحوثية فوق خليج عدن شكلت تهديدا للسفن التجارية.

وكانت القيادة المركزية الأميركية، قد قالت فجر الأحد، إن طائرة مسيرة أُطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه خليج عدن، يوم الجمعة، وقد تم التعامل معها، كما دمرت، فجر السبت، ثلاث طائرات مسيرة أطلقت من منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن باتجاه البحر الأحمر، مضيفة أنه لم ترد بلاغات من التحالف الأميركي أو السفن التجارية بخصوص إصابات أو أضرار.

وتشن جماعة الحوثي، التي تسيطر على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، هجمات على السفن في المياه قبالة البلاد منذ عدة أشهر تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حسب قولها. وأجبرت تلك الهجمات الشركات التجارية على التحول إلى مسار أطول وأعلى تكلفة حول إفريقيا.

ومنذ 19 نوفمبر، أي بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب في غزة يوم السابع من أكتوبر، استهدف الحوثيون أكثر من 100 سفينة في البحر الأحمر وبحر العرب، بالمسيّرات والصواريخ، بحسب ما أعلن زعيم الجماعة اليمنية عبدالملك الحوثي الشهر الماضي، زاعما أنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.

كذلك، أذكت هذه الاعتداءات المخاوف من أن تؤدي الحرب بين إسرائيل وحماس إلى زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد ضرب إسرائيل للسفارة الإيرانية في دمشق مطلع أبريل الماضي، ورد طهران على هذا الهجوم بإطلاق أكثر من 300 مسيرة وصاروخ نحو الداخل الإسرائيلي، ومن ثم ضرب إسرائيل مواقع عسكرية داخل إيران.