حسام زكي: انتظروا قمة ناجحة في البحرين

الرياص - اسماء السيد - المنامة: أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن جميع المؤشرات إيجابية لنجاح قمة البحرين، مبيناً جاهزية جدول أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية الثالثة والثلاثين والذي سيتم عرضه على قادة الدولة العربية في 16 آيار (مايو) الجاري.

وقال في تصريحات صحفية أدلى بها خلال زيارته للمركز الإعلامي الخاص بقمة البحرين: "لقد تخلل اليوم اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية وشهد الاجتماع توافقات حول كافة الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال. وهناك مجموعة كبيرة من البنود، وبعضها يتسم بطبيعة سياسية خاصة البنود المتعلقة بغزة والعدوان الاسرائيلي وكل بنود العمل المرتبطة بالقضية الفلسطينية. إضافة الى مواضيع تخص الازمات في بعض الدول العربية ".

وأضاف:" هناك عدد من القرارات التي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي لأن لها طابعاً اقتصادياً واجتماعياً، وهي مرتبطة بالاستراتيجية العربية في مجالات مختلفة مثل الشباب والصحة. كما أن هناك قراراً خاصاً بموضوعات الاصلاح التي ستطرح".

وأوضح بأن "مشروع جدول الأعمال جاهز، لطرحه على القادة واعتماده يوم الخميس، كما أن هناك إعلاناً سيصدر عن القمة (إعلان البحرين)، وهو يتناول كل الموضوعات التي ستطرح على القمة ونتطلع لاعتمادها في قمة البحرين وهناك توافق بين الوزراء حول ذلك".