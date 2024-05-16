الخليج اليوم .. تفاعل مع حديث السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام عن ولي العهد السعودي والقضية الفلسطينية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

تفاعل رواد مواقع التواصل، مع مقابلة السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، التي أجراها مؤخرا مع قناة تلفزيونية سعودية وتحدث فيها عن ولي العهد السعودي والقضية الفلسطينية.

وأعاد نشطاء تداول عدة مقاطع من تصريحات غراهام التي أدلى بها في مقابلته مع قناة "العربية السعودية" والتي جاء من ضمنها حديثه عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والقضية الفلسطينية وعلاقات المملكة بالولايات المتحدة الأمريكية إذ قال: "السعودية واضحة بشأن حل الدولتين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان يريد إبرام اتفاقية دفاعية مع الولايات المتحدة وأنا سأدعمه، ويريد ضمانات لإبرام الاتفاق وحل الدولتين".

وأضاف: "رأيت من ولي العهد رؤية تدفع للاستقرار والسلام والرفاه الاقتصادي في المنطقة" معتبرا أن: "لدى ولي العهد رؤية واضحة ستغير وجه الشرق الأوسط".

وشارك النشطاء بشكل كبير، مقاطع من المقابلة على موقع "تويتر" وأعادو نشرها على حساباتهم الشخصية.

وكتب ناشط: "العالم يعلم جيدا أن الملهم هو العلامة الفارقة في عصرنا، حق لكل سعودي ملامسة الجوزاء فخرا بإستثناء أتى في زمن صعب".

وعلق آخر: "فخر الأمة العربية والإسلامية".

وقالت ناشطة: "الله يعزك يابلدنا ولا يعز عليك ويحفظ امامنا وولي عهده الامين يابلادي وأصلي".

وذكر وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اوائل شهر مايو، أنه من المتوقع إبرام اتفاقيات ثنائية بين المملكة والولايات المتحدة في القريب العاجل.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قد ذكر خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض أن الولايات المتحدة تقترب من الانتهاء من اتفاق أمني مع السعودية.