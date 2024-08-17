الخليج اليوم .. بيان مشترك من الإمارات والولايات المتحدة وسويسرا والسعودية ومصر والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بشأن محادثات السودان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، اليوم، بياناً مشتركاً بشأن محادثات السودان.

وقال البيان :

"ترحب الوفود الدولية المجتمعة في سويسرا من أجل محادثات السودان بقرار مجلس السيادة السوداني بفتح معبر أدري الحدودي، من جمهورية تشاد إلى شمال دارفور للأشهر الثلاثة المقبلة.

كما نرحب بالتزام قوات الدعم السريع بالتعاون مع عمليات نقل المساعدات، ولا سيما من خلال طريق الدبة الحيوي إلى دارفور وكردفان، وبحماية العاملين في المجال الإنساني في عملهم.

وستمكن هذه القرارات البناءة من كلا الطرفين دخول المساعدات اللازمة لوقف المجاعة، ومعالجة انعدام الأمن الغذائي، والاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة في دارفور وخارجها، ويتعين على الأطراف التواصل الفوري والتنسيق مع الشركاء في المجال الإنساني لتفعيل هذه الممرات بكفاءة للوصول المستدام للمساعدات دون عوائق.

كما يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية اغتنام هذه الفرصة لنقل المساعدات، وإنقاذ الأرواح، وخاصة للفئات الأكثر ضعفًا. وسيستمر عمل الوفود الدولية في سويسرا اليوم".