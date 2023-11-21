شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف الآثار الجانبية للإفراط فى تناول الفيتامينات المتعددة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - للحصول على الصحة المثالية قد يلجأ البعض إلى تناول الفيتامينات المتعددة اعتقادًا منهم أن ذلك يعوض نقص المعادن والفيتامينات بالجسم، ولكن على الرغم من أهميتها فإن تناولها دون استشارة الطبيب يمكن أن يشكل مشاكل صحية بالجسم.

في حين أن الفيتامينات المتعددة تلعب دورًا قيمًا في دعم احتياجات الغذائية، إلا أنه من الضرورى وفقًا لموقع "onlymyhealth"، استخدامها بحكمة، قبل البدء في أي نظام مكملات غذائية، لأن الاستهلاك المفرط للفيتامينات يمكن أن يكون له آثار ضارة على الصحة والرفاهية.

الآثار الجانبية لاستهلاك الكثير من الفيتامينات المتعددة 1. اختلال التوازن في الجسم

توفر الفيتامينات المتعددة مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناوله يمكن أن يؤدى إلى زيادة تحميل العناصر الغذائية، ما يؤدي إلى اختلال التوازن في الجسم.

تمثل الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون مثل A وD وE وK ، مشكلة بسبب تراكمها في الجسم بمرور الوقت.

2. عسر الهضم

تحتوي بعض الفيتامينات المتعددة على جرعات عالية من بعض الفيتامينات والمعادن، ما قد يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الغثيان أو القيء أو الإسهال، على سبيل المثال يعرف الحديد على وجه الخصوص بأنه يسبب مشاكل في الجهاز الهضمي عند تناوله بكميات زائدة.

3. التداخل في الأدوية

يمكن أن تتفاعل بعض الفيتامينات والمعادن مع الأدوية، قد يتداخل استهلاك كميات زائدة من الفيتامينات المتعددة مع امتصاص الأدوية أو فعاليتها، مما قد يضر بفوائدها.

4. مخاطر السمية

تحتوي بعض الفيتامينات والمعادن على مستويات عالية من الكمية المفترض دخولها للجسم، والتي يمكن أن تشكل مصدر سمية للجسم، مثلا الإفراط في استهلاك بعض الفيتامينات، مثل فيتامين أ والحديد، يمكن أن يؤدي إلى أعراض سمية تتراوح من الدوخة والصداع إلى مضاعفات أكثر خطورة.

5. احتمال حدوث مضاعفات صحية

ارتبط الإفراط في تناول بعض الفيتامينات والمعادن على المدى الطويل بزيادة خطر الإصابة بالحالات الصحية المزمنة، فقد تم ربط الجرعات العالية من البيتا كاروتين (أحد أشكال فيتامين أ) بارتفاع خطر الإصابة بسرطان الرئة لدى المدخنين.