شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف علي أعراض القولون العصبي وأفضل طريقة منزلية لعلاج حالات مرض القولون في أيام قليلة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - القولون يعتبر من أكثر المشاكل انتشاراً التي تواجه الكثير من لأشخاص، ويسبب عدم الراحة والكثير من الآلام والإحراج، وعدم تناول بعض الأطعمة، نظراً لوجود مشاكل ناتجه عن القولون مثل الإمساك والتقلصات والأسهال وغيرها، ومع ذلك لم يتم التعرف علي أسبابه، وبعض الدراسات أشارت إلى أن التغيرات في العادات الغذائية ونمط الحياه فقد يسبب الإصابة لبعض الأشخاص بهذا المرض، وينصح باستخدام نظام غذائي صحي لتحسين حالة الشخص من المرض، وهنا سنطرح عليكم أعراض القولون العصبي وأفضل الأطعمة التي تعمل على علاج القولون.
أعراض القولون العصبي
- الإمساك وصعوبة إخراج الفضلات بالكامل، مصحوباً بإجهاد شديد في عملية الأخراج.
- الانتفاخ الذي يؤثر على عملية التنفس، بسبب حدوث الضغط على الحجاب الحاجز.
- وجود غازات اكثر من الطبيعي في البطن. مما يسبب الأحراج لمريض القولون.
- الأسهال وشعور الشخص المصاب بقضاء حاجته الآن ولا يقدر على الانتظار .
- ألام في أخر الظهر، والشعور بالغثيان.
- الشعور بالتقلصات الشديدة في المعدة ولا تنتهيإلا بقضاء حاجته.
وهذه الأعراض تختلف حدتها من شخص لأخر واختلاف مدتها، وأيضاً تختلف النساء عن الرجال.
أفضل أطعمة لعلاج القولون
- الخضروات الورقية، التي تعمل بدورها الفعال في تهدئة المعدة، وتعزيز حركة الأمعاء الصحية، لوجود المغنيسيوم بكثرة، فقلة وجود هذا العنصر يؤدي إلى حدوث مشاكل في المعدة مثل القولون العصبي.
- التفاح فهو يعمل كمليين طبيعي، ويعزز حركة الأمعاء الصحية، التفاح غني بالألياف التي تساعد في عملية الهضم السليمة وصحة الأمعاء.
- الشوفان فهو يحتوي بكمية كبيرة من الألياف المفيدة في عملية الهضم بشكل سليم، وصحة القولون، وتناول دقيق الشوفان يعمل في تعزيز حركة الأمعاء وعدم حدوث إمساك.
- الزبادي فهو من الأطعمة المخمرة المفيدة جداً لصحة الجهاز الهضمي. كما أنه يحتوي على البروبيوتيك القوي الذي يعمل على تحقيق التوان بين البكتريا النافعة والضارة في الأمعاء.
- بذور الشيا الغنية بالألياف وأحماض الأوميغا 3 الدهنية، التي تؤدي إلي تعزيز البكتريا النافعة وتقليل الضارة، وتكون نظام غذائي صحي للأمعاء.
- الزنجبيل فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل مشاكل المعدة والإمساك، كما انه يساعد في تخفيف الألم والالتهابات وتحسين صحة الجهاز الهضمي، مشروب الجنزبيل يومياً فعال في إنقاص الوزن الزائد وخفض الكوليسترول الضار وتقليل الغثيان، وفوائد أخرى عديدة.