شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف علي أعراض القولون العصبي وأفضل طريقة منزلية لعلاج حالات مرض القولون في أيام قليلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - القولون يعتبر من أكثر المشاكل انتشاراً التي تواجه الكثير من لأشخاص، ويسبب عدم الراحة والكثير من الآلام والإحراج، وعدم تناول بعض الأطعمة، نظراً لوجود مشاكل ناتجه عن القولون مثل الإمساك والتقلصات والأسهال وغيرها، ومع ذلك لم يتم التعرف علي أسبابه، وبعض الدراسات أشارت إلى أن التغيرات في العادات الغذائية ونمط الحياه فقد يسبب الإصابة لبعض الأشخاص بهذا المرض، وينصح باستخدام نظام غذائي صحي لتحسين حالة الشخص من المرض، وهنا سنطرح عليكم أعراض القولون العصبي وأفضل الأطعمة التي تعمل على علاج القولون.

أعراض القولون العصبي

الإمساك وصعوبة إخراج الفضلات بالكامل، مصحوباً بإجهاد شديد في عملية الأخراج.

الانتفاخ الذي يؤثر على عملية التنفس، بسبب حدوث الضغط على الحجاب الحاجز.

وجود غازات اكثر من الطبيعي في البطن. مما يسبب الأحراج لمريض القولون.

الأسهال وشعور الشخص المصاب بقضاء حاجته الآن ولا يقدر على الانتظار .

ألام في أخر الظهر، والشعور بالغثيان.

الشعور بالتقلصات الشديدة في المعدة ولا تنتهيإلا بقضاء حاجته.

وهذه الأعراض تختلف حدتها من شخص لأخر واختلاف مدتها، وأيضاً تختلف النساء عن الرجال.

أفضل أطعمة لعلاج القولون