حلي أيامك انتي وجوزك .. ضعي “زيت الزيتون على الكمون” في تلك المنطقة قبل الذهاب إلى النوم ولن تستغني عنها طيلة حياتك

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد زيت الزيتون والكمون من الوصفات الرائعة لحل مشاكل الشعر وتساعد على تنعيمه لما يحتويه من فيتامينات ، وزيت الزيتون يحتوي على فوائد كثيرة للجسم والبشرة، وعلاج السمنة وزيادة الوزن .

المكونات التي تساعد على تنعيم الشعر

هناك عدة مكونات تساعد على تنعيم الشعر وجعله كالحرير، ومن هذه المكونات ما يلي:

• زيت زيتون.

• كوب من الماء.

• كمية من حبيبات الكمون.

طريقة تحضير وصفة تنعيم الشعر

لتحضير زيت الزيتون والكمون للحفاظ على الشعر لابد من إتباع الطريقة الآتية:

• وضع وعاء به ماء على النار ونضيف إليه الكمون حتى يصل إلى درجة الغليان.

• رفع الوعاء من على النار ونتركها حتى تبرد.

• نضيف زيت الزيتون إلى الخليط السابق.

• نقوم بتوزيع الخليط على فروه الرأس حتى يصل إلى كل بصيلات الشعر.

• للحصول على نتيجة وشعر ناعم كالحرير يمكن استخدام هذه الوصفة بطريقة مستمرة.

الأضرار التي يسببها زيت الزيتون والكمون

بالرغم من الفوائد الكثيرة لزيت الزيتون والكمون إلا انه قد يسبب أضرارًا علي صحة الإنسان ومنها ما يلي:

• تناول كمية كبيرة تساعد على زيادة نسبة الدهون في الجسم.

• تناول كمية كبيرة منه تسبب الإصابة بمرض السكر.

• يسبب هذا الخليط في انخفاض ضغط الدم .

• كثرة تناول هذا الخليط يسبب في تكوين الحصوات المرارية .

والي هنا نكون قد انتهينا من عرض فوائد زيت الزيتون والكمون علي الجسم والشعر، والإفراط فيه قد يسبب أضرار على صحة الإنسان.