فيتامينات ومعادن لتعزيز مناعة الجسم في الشتاء

بيروت - نادين محمد - يعمل الجهاز المناعي على مدار الساعة وطوال العام، ولكن خلال فصل الشتاء تقل فعالية الجهاز المناعي بسبب زيادة التعرض لمجموعة أكبر من الأمراض الموسمية مثل نزلات البرد والأنفلونزا فبالإضافة إلى ذلك، يجلب الطقس الشتوي معه المزيد من الهواء البارد والرطب وأشعة الشمس الأقل دفئًا مما يجعلنا نشعر بالرغبة في البقاء في الداخل، مما يزيد من معدل الإصابة بفيروسات الأنفلونزا والبرد لذا يجب الحفاظ على صحتك هذا الشتاء وعلى مدار العام من خلال التأكد من تناول الفيتامينات والمعادن الضرورية لتقوية جهازك المناعي.

1. فيتامين د

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يُعرف فيتامين د منذ فترة طويلة بأهميته في دعم صحة العظام، مما يسمح لجسمك بامتصاص الكالسيوم كما يرتبط أيضًا بصحة الجهاز المناعي. إن نقص فيتامين د قد يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى مثل الأنفلونزا أو نزلات البرد أو كوفيد-19.

يقلل فيتامين د من الالتهاب ويعزز خلايا الدم البيضاء أحد أهم أسلحة جهاز المناعة في الجسم، يساعد أيضاً على الاستجابة المناعية السريعة، مما يحفز ويعجل الشفاء.

يرتبط انخفاض فيتامين د بزيادة خطر الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي العلوي مثل الربو التحسسي، والإنفلونزا، يرفع تناول فيتامين د من مستوى حماية الجسم من الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي.

يمكن أن يتواجد فيتامين د في بعض الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين والتونة ، ولكن غالبًا ما يكون من المستحيل الحصول على ما يكفي منه في الشتاء في المناخات شديدة البرودة لذا يمكن تناوله على شكل مكملات.

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2. فيتامين C

يعد فيتامين C منشط ممتاز لتعزيز جهاز المناعة، و ذلك لأنه يحتوي على مضاد للأكسدة تدعم الوظيفة الخلوية في جهاز المناعة ومحاربة الجذور الحرة ومنع تلف الخلايا مما يساعد على منع وعلاج التهابات الجهاز التنفسي .

إذا لم تتمكني من الحصول على ما يكفي من فيتامين C من الفواكه والخضروات الطازجة مثل الحمضيات والسبانخ واللفت وكرنب بروكسل والفراولة وغيرها الكثير يوجد هذا الفيتامين على شكل مكملات غذائية ومع ذلك يجب عدم الإفراط في تناول فيتامين C لأنه يمكن أن يسبب الإسهال وحصوات الكلى، خاصة عند تناول جرعات عالية.

3. الحديد

«الصورة من موقع AdobeStock»

يعد الحديد من المعادن المهمة لأنه يساعد في إنتاج الهيموجلوبين المسؤول عن نقل الأكسجين في الدم وخلاياك، وهو أمر ضروري للعديد من عمليات الجهاز المناعي. مما يوفر فرصة لتقوية المناعة بسبب إمداد الخلايا المناعية بالأكسجين.

يمكنك الحصول على الحديد من المنتجات الحيوانية مثل اللحوم الحمراء والأسماك والمحار، ويمكنك أيضًا إضافة المزيد إلى نظامك الغذائي مع البروكلي والسبانخ واللفت والفاصوليا. ولكن إذا كان الطبيب الخاص بك لا يزال يجد أنك تعانين من نقص الحديد، فقد يوصي بمكملات الحديد في شكل حبوب أو كبسولات.

4. الزنك

يساعد الزنك على إنتاج خلايا جديدة لجهاز المناعة لديك ويعد ذلك مهم لدعم صحة المناعة والوقاية من الإصابات المتكررة بعدوى البرد والتهابات الجهاز التنفسي عامة.

يمكنك الحصول على الزنك في نظامك الغذائي من خلال الأطعمة مثل الزبادي وسرطان البحر والحمص والفاصوليا المطبوخة واللحوم الخالية من الدهون والدواجن مثل الدجاج أو الديك الرومي.

5. الأوميغا 3

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في الأشهر الباردة، تساهم أوميغا 3 في صحة الدماغ وتحسين المزاج، وتعزيز الصحة العقلية بالإضافة إلى ذلك، فهي بمثابة عوامل فعالة في تقليل الالتهاب ومنعه، وبالتالي تعزيز جهاز المناعة، كما أنها تساعد في الحفاظ على رطوبة الجلد، مما يوفر علاجًا لحالات الجلد الجاف التي غالبًا ما تتفاقم بسبب طقس الشتاء.

نظرًا لأن أجسامنا لا تستطيع إنتاج أوميغا 3 الأساسية، فإن دمج الأطعمة الغنية بها في نظامنا الغذائي أو من خلال المكملات الغذائية يصبح أمرًا بالغ الأهمية.

المصدر : هيلث لاين

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