شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طرق للوقاية من الفشل الكلوي.. منها تقليل تناول المسكنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفشل الكلوى هو حالة خطيرة، حيث لم تعد الكلى قادرة على العمل بشكل صحيح، وهذا يعني أنها غير قادرة على إزالة النفايات أو السموم من مجرى الدم، وعلى الرغم من أنك قد تكون أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض الكلى في حالات معينة، إلا أن هناك عددًا لا يحصى من الطرق للحفاظ على صحة الكلى ومنع الفشل الكلوي، بحسب موقع summit.

وهناك نوعان من الفشل الكلوي: الفشل الكلوي الحاد والفشل الكلوي المزمن. يمكن أن يحدث الفشل الكلوي الحاد بسرعة كبيرة، بينما يحدث الفشل الكلوي المزمن على مدى فترة طويلة من الزمن، غالبًا ما يحدث الفشل الكلوي بسبب حالات كامنة أخرى، مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو أمراض المناعة الذاتية.

الوقاية من الفشل الكلوي

الخطوة الأولى للوقاية من الفشل الكلوي هي زيارة الطبيب، خاصة إذا كان لديك عوامل خطر مثل مرض السكري أو ارتفاع ضغط الدم.

أثناء زيارتك للطبيب قد ترغب في سؤاله عن صحة الكلى، وطلب اختبارات مثل فحص البول أو الدم للتحقق من أمراض الكلى.

كلما عرفت أنك مصاب بمرض الكلى بشكل أسرع، كلما تمكنت من البدء في علاج كليتيك بشكل أسرع لمنع المزيد من الضرر.

ممارسة الرياضة بانتظام

ممارسة الرياضة بانتظام توفر لك العديد من الفوائد الصحية، حيث يمكنك تقليل التوتر ومنع السمنة، تزيد السمنة بشكل كبير من خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم، وهما السببان الرئيسيان للفشل الكلوي.

من المهم أن تكون نشطًا بدنيًا لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا. يمكن أن تبدو التمارين الرياضية كأي شيء، بدءًا من المشي أو الجري وحتى ممارسة الرياضة أو رفع الأثقال.

تجنب الإفراط في تناول أدوية المسكنات

الخطوة الثالثة للوقاية من الفشل الكلوي هي تجنب بعض الأدوية التي يمكن أن تسبب الفشل الكلوي. يمكن لبعض الأدوية الموصوفة والأدوية المتاحة دون وصفة طبية، مثل الأسبرين والإيبوبروفين والنابروكسين، أن تسبب ضررًا لكليتيك بمرور الوقت، لذلك من الضروري أن تسأل طبيبك عن الأدوية الأفضل بالنسبة لك.

تناول طعام صحي

إن اتباع نظام غذائي سليم سيضمن حصول جسمك على العناصر الغذائية المناسبة لقلبك وجسمك بالكامل، مع الأطعمة مثل الفواكه الطازجة والخضروات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم.

الأكل الصحي يسمح لك بخفض ضغط الدم والحفاظ على وزن صحي. يجب عليك أيضًا تجنب بعض الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى الفشل الكلوي، مثل أنواع الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق مثل سمك القرش وسمك أبو سيف والماكريل والتونة.

توقف عن التدخين

الخطوة الخامسة هي الإقلاع عن التدخين وتجنب التدخين السلبي لأن كليهما يمكن أن يضر الكلى. الإقلاع عن التدخين سوف يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالفشل الكلوي عن طريق إبطاء تطور الفشل الكلوي. إن عدم التدخين بعد الآن سيقلل أيضًا من فرص الإصابة بسرطان الكلى ويقلل من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من الاعتلال العصبي.

احصل على قدرٍ كافٍ من النوم

حاول النوم لمدة ٧ إلى ٨ ساعات كل ليلة، حيث يتم تنظيم وظائف الكلى من خلال دورة النوم والاستيقاظ. الأفراد الذين ينامون أقل يتعرضون فعليًا لتدهور الكلى بشكل أسرع، ويرجع ذلك على الأرجح إلى الهرمونات الموجودة في الجسم مثل الميلاتونين.

